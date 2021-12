이재명 “문 대통령 사면 결정 존중…박 전 대통령 사죄 필요”

[아시아경제 구채은 기자, 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보는 24일 박근혜 전 대통령 사면 결정에 대해 “문재인 대통령의 어려운 결정을 존중한다”면서도 “박 전 대통령의 진심어린 사죄가 필요하다”고 밝혔다.

조승래 선대위 수석대변인은 이날 오전 브리핑을 갖고 “문 대통령의 국민 통합을 위한 고뇌를 이해하고 어려운 결정을 존중한다”며 이 후보의 입장을 전했다.

다만 박 전 대통령을 향해 “현실의 법정은 닫혀도 역사의 법정은 계속된다는 것을 기억하시길 바란다”고 덧붙였다.

민주당은 또한 이번 사면 발표와 관련, 청와대와 당 선대위의 사전 상의는 없었다고 공식 부인했다. 조 수석대변인은 “이철희 청와대 정무수석과 송영길 대표가 며칠 전 상의했다는 일부 언론보도는 오보”라며 “송 대표는 인대파열 부상 후 사면과 관련하여 청와대 관계자와 면담하거나 통화한 사실이 없다. 정정보도를 요청할 계획”이라고 말했다.

