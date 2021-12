[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 중앙선거대책위원회는 24일 박근혜 전 대통령 특별사면과 관련해 '환영한다'는 입장을 밝혔다.

이양수 국민의힘 선대위 수석대변인은 이날 논평을 통해 "박 전 대통령의 사면을 환영한다"면서 "국민의힘은 국민 대통합을 위해 더욱 노력하겠다"고 했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr