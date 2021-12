계속되는 野불협화음…이준석VS김용남 '핵관' 설전

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 선거대책위원회가 윤석열 대선후보의 실언, 가족 관련 의혹에 더해 당내 설전까지 이어지며 좀처럼 출구를 찾지 못하고 있다. 특히 선대위에서 상임공보특보를 맡고 있는 김용남 전 의원은 이준석 당 대표와 감정싸움 양상까지 나타내고 있다.

김 전 의원은 24일 오전 MBC 라디오에 출연해 "사과한다면 무책임하고 가벼운 처신으로 당원들과 지지자들을 실망시키고 지금 정권교체 열망에 찬물을 끼얹고 있는 이 대표가 공개사과를 해야 한다"고 밝혔다. 이 대표가 김 전 의원에게 본인이 원하는 방식으로 이날 오전까지 '공개사과'하라고 요구한 데 대한 답변이다.

김 전 의원과 이 대표 간 설전은 전날부터 시작됐다. 이 대표가 '윤핵관'(윤석열 후보 측 핵심 관계자)을 문제 삼으면서 선대위 모든 직책을 벗어던진 데 대해 김 전 의원이 '이핵관'(이준석 대표 측 핵심 관계자)을 꺼내며 맞붙은 것이다. 김 전 의원은 '누구나 친하고 가까운 사람이 있다는 취지'라고 설명하면서도 이핵관들이 활동비와 수당 등의 명목으로 가져다 쓴 돈 액수를 밝히라고 주장했다. 이에 이 대표는 '정무실장은 봉급이 없다', '당 대표 특보도 원래 서너 명씩 두는데 한 명만 뒀다' 등으로 대응하며 당 윤리위 제소까지 언급했다. 이 대표는 이날 페이스북을 통해 "멀리 안 간다. 윤리위 가서 설명하라"며 "김 전 의원이 하는 게 내부총질"이라고 비판했다.

김 전 의원 또한 가만히 있지 않고 이날 페이스북에서 "당 대표라는 자리를 이용해서 자신에 대한 비판은 전혀 수용하지 않고 윤리위 운운하며 겁박하는 것은(이 대목에서 제가 겁을 먹어야 하나요?) 전형적인 갑질 아닌가"라며 "당 내부에 하는 것의 절반 정도만 더불어민주당의 실정과 이재명 대선후보의 심각한 문제점들에 대해 비판하고 열정적으로 싸워봐라"고 맞받아쳤다. 이에 더해 이 대표를 '방구석 여포'라고 지칭하기도 했다. 방구석 여포는 온라인상에서 공격성이 높지만 현실에서 그렇지 못한 이들을 뜻하는 단어다.

이 같은 모습을 놓고 선대위 내부에서는 자중의 목소리가 커지고 있다. 윤 후보 장모 징역형 선고, '부득이 국민의힘 선택' 실언 등 풀어야 할 과제가 많은 상황에서 관계자들 다툼까지 더해지며 피로도가 높아지고 있기 때문이다. 한 선대위 관계자는 "윤 후보에게 집중이 돼야하는 시기에 자꾸 당 대표를 중심으로 여러 관계자들이 불협화음을 내고 있는데 이렇게 가면 국민들에겐 소음으로 남게 될 것"이라며 "민주당이 '원팀'을 강조해 대비되는 상황이라서 내부에서도 '눈살 찌푸려진다'고 표현한다"고 꼬집었다.

