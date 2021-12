SK㈜ 투자한 모놀리스, 美정부1조2천억원 청정에너지 대출…수소분야 단일기업 최대

[아시아경제 김혜원 기자] SK㈜는 지난 3월 투자한 세계 최초 청록수소 생산 기업 모놀리스사가 미국 에너지부(DOE)로부터 10억400만달러(약 1조2000억원) 규모의 청정에너지 대출 승인을 획득했다고 24일 밝혔다.

DOE는 미국 정부의 에너지 정책을 총괄하는 부서로, DOE의 청정에너지 대출은 이산화탄소 감축에 기여하는 청정에너지 관련 기술을 지원하기 위해 운영 중인 금융 제도다. 2005년 첫 시행됐으며 약 10조원 규모의 예산이 배정돼 있다. 이번 모놀리스의 대출 규모는 수소 분야 단일 기업 중 최대다.

제니퍼 그랜홈 미국 DOE 장관은 "모놀리스의 최첨단 청록수소 생산 기술은 지속가능한 경제 성장과 청정에너지 관련 일자리 창출에 파급력이 큰 프로젝트"라고 대출 승인 이유를 밝혔다.

로브 핸슨 모놀리스 최고경영자(CEO)는 "이번 대출 승인은 수년에 걸친 기술, 법률, 시장 관련 실사를 성공적으로 마치고 획득한 것으로, 모놀리스 기술이 전 세계적인 탄소중립과 에너지 전환 과정에서 핵심적인 역할을 할 것이라는 확신에 부응하는 것"이라고 말했다.

2012년 설립된 모놀리스는 독자 개발한 반응기를 통해 천연가스를 열분해하는 방식으로 이산화탄소 배출없이 청록수소와 고체탄소를 동시에 생산하는 원천 기술을 보유하고 있다. 모놀리스는 지난해 6월 미국 네브라스카주에 세계 최초 청록수소 상업화 생산 시설을 완공해 운영 중이며, 연간 생산 규모는 수소 5000t, 친환경 고체탄소 1만5000t으로 세계 최대다.

모놀리스는 이번 청정에너지 대출을 통해 확보한 자금을 제1공장 인근 부지에 연간 수소 6만t, 친환경 고체탄소 18만t 규모의 제2공장 증설에 투입할 예정이다. 모놀리스는 향후 미국을 비롯해 글로벌 청록수소 생산시설을 지속적으로 확장해 나갈 계획이다.

모놀리스는 SK㈜와의 파트너십을 기반으로 청록수소 생산 과정에서 부가적으로 나오는 친환경 고체탄소의 활용도를 극대화하기 위한 전략을 실행하고 있다. 우선 모놀리스는 굿이어, 미쉐린 등 탈탄소 경영에 적극적인 글로벌 타이어 기업들과 타이어 제조의 주요 소재인 카본블랙 공급을 포함한 사업 협력을 통해 고체탄소의 안정적인 공급처 확보를 추진 중이다.

지난 4월 모놀리스와 미쉐린은 연간 2만t 규모의 고체탄소 공급 계약 양해각서(MOU)를 체결한 바 있으며, 추가 공급 계약 체결을 검토하고 있다.

SK㈜와 모놀리스는 국내에 합작법인 설립을 추진 중이다. 합작법인 설립을 통해 청록수소, 고체탄소 등 친환경 산업 원료 수요가 증대하고 있는 국내 시장 사업 기회를 선점해 나간다는 구상이다. SK㈜는 모놀리스의 친환경 고체탄소를 활용한 고부가가치 탄소 소재 제품 개발에 박차를 가하고 있다. 그 일환으로 한국화학연구원과 함께 모놀리스의 친환경 고체탄소를 2차전지 음극재로 활용하기 위한 연구에 착수했다. 배터리 소재 시장 조사기관 모르도르 인텔리전스 등에 따르면 글로벌 인조흑연 음극재 시장은 2025년 약 9조원 규모로 성장할 것으로 전망된다.

SK ㈜ 그린투자센터 관계자는 "내년은 SK㈜와 모놀리스가 국내 친환경 고체탄소, 청록수소 시장을 개척하는 원년이 될 것"이라고 전했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr