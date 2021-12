한진, '택배왕 아일랜드' 연말 랭킹전 이벤트

[아시아경제 이동우 기자] 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 29,750 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,742 전일가 29,750 2021.12.24 09:20 장중(20분지연) 관련기사 한진, 택배기사와 전 임직원에 '연말 기프트박스' 전달SK루브리컨츠, 연비 향상된 초저점도 상용차용 엔진오일 출시[단독] 조현민 ㈜한진 부사장, 싱가포르 여행 스타트업 'PORT'에 투자 close 은 업계 최초 출시한 모바일 택배게임 ‘택배왕 아일랜드’의 랭킹전 이벤트를 진행한다고 24일 밝혔다.

내년 1월2일까지 진행하는 이번 이벤트는 분류, 상차, 배송게임 3종을 모두 플레이하고 종합 점수 상위 유저 총 22명에게 구글플레이 기프트카드를 증정한다.

한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 29,750 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,742 전일가 29,750 2021.12.24 09:20 장중(20분지연) 관련기사 한진, 택배기사와 전 임직원에 '연말 기프트박스' 전달SK루브리컨츠, 연비 향상된 초저점도 상용차용 엔진오일 출시[단독] 조현민 ㈜한진 부사장, 싱가포르 여행 스타트업 'PORT'에 투자 close 공식 인스타그램에서 이벤트 게시물에 친구를 태그해 새해 덕담을 남기면 추첨을 통해 10명에게 편의점 모바일 기프티콘도 증정한다.

‘택배왕 아일랜드’는 지난 5월 출시 이후 언택트 시대에 라스트마일의 중요성이 높아지면서 스마트한 택배·물류의 경험을 제공한다는 평가를 받으며 누적 다운로드 수 8만 돌파를 앞두고 있다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr