미니스톱, 장수 아이스크림 ‘아맛나’와 수제맥주 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 미니스톱은 국내 장수 아이스크림 ‘아맛나’와 협업해 수제맥주를 출시한다고 24일 밝혔다.

아맛나맥주는 수제맥주 제조사 와이브루어리가 롯데푸드와 협업해 개발한 수제맥주이다. 아맛나는 1972년에 출시되어 40년 이상 장수한 아이스크림으로, 특유의 달달함과 부드러움으로 꾸준히 사랑받아온 스테디셀러다.

아맛나맥주는 가볍고 청량한 아메리칸 라거 스타일의 수제맥주다. 100% 보리 맥아로 제조하여 맑은 황금빛 색을 띄고 있으며, 보리 맥아 특유의 고소한 풍미를 더하고 은은한 홉향을 밸런스있게 첨가해 부드러운 목넘김과 가벼운 바디감이 특징이다.

미니스톱 관계자는 “편의점에서 빠질 수 없는 주력 상품군으로 성장하고 있는 수제맥주 시장을 겨냥해 이번 협업을 선보였다”며 “연말연시 홈술, 홈파티에 재미있게 콜라보한 수제맥주 아맛나맥주를 맛보시기를 바란다”고 말했다.

