최경호 세븐일레븐 대표, '2021 노사문화유공' 대통령상 수상

[아시아경제 김유리 기자] 세븐일레븐은 23일 고용노동부가 주관한 '2021년 노사문화유공 정부포상 시상식'에서 최경호 세븐일레븐 대표가 대통령 표창을 수상했다고 24일 밝혔다.

'노사문화유공'은 근로 현장에서 상생·협력의 노사문화 확산에 선도적 역할을 수행한 유공자를 발굴해 포상하는 정부포상 제도다.

최 대표는 기업문화 개선을 최우선 과제로 삼고 '일 버리기 위원회', '기업문화TFT' 등 전담 조직을 신설해 수평적 조직문화와 협력적 노사관계를 정착시킨 점을 인정받았다. 세부적으로 ▲다양한 소통 채널 통한 열린 조직문화 창출 ▲업무 방해요소 개선 통한 업무 몰입도 향상 ▲일과 가정의 양립 위한 유연한 근무환경 조성 ▲채용 확대 통한 청년 일자리 창출 기여 ▲장애인 등 취약계층 고용 등을 중점 추진했다.

세븐일레븐은 기업문화 혁신의 일환으로 임직원들을 대상으로 한 온(溫)택트 간담회와 교육 프로그램을 정기적으로 진행하고 있다. 최 대표는 편의점 업의 특성상 각 영업지사가 전국 각지에 분포돼 있는 만큼 현장 직원들의 다양한 이야기를 듣기 위해 찾아가는 'CEO 토크콘서트'를 진행했다. 임원진과 신입사원이 함께하는 '역멘토링 제도', '직원고충상담센터 및 심리케어 상담 서비스 도입' 등 다양한 소통 채널을 통해 직원들의 아이디어와 의견을 지속적으로 회사 경영에 반영하고 있다.

또 적극적인 소통과 직원 의견 수렴을 위한 공간으로 내부 소통 게시판인 '세븐광장'을 운영하고 있으며 해당 공간을 통해 회사 정책에 관한 아이디어 제안이나 건의사항 등 다양한 의견을 주고받을 수 있도록 했다.

이외에도 임직원 문화활동 지원제도인 '으랏차차 쿠폰'부터, 'PC-OFF제 도입', '공동연차제도', '유연근무제' 등 임직원들의 행복한 조직문화와 근무환경 조성을 위해 다양한 지원을 펼치고 있다. 올해는 코로나19로 침체된 기업문화 활성화를 위해 전 직원이 참여할 수 있는 온라인 체육대회 '세븐컵 e스포츠대회'를 개최하기도 했다.

최 대표는 "직원의 만족이 곧 회사의 경쟁력이고, 이러한 소통활동들이 브랜드 경쟁력과 지속가능경영을 위한 토대가 될 것이라고 생각한다"며 "앞으로도 다양한 소통 프로그램들을 통해 직원들의 소속감 향상과 즐겁고 건강한 조직문화를 만드는데 전사적인 노력과 역량을 집중해나갈 계획"이라고 말했다.

