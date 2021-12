윤석열 "민주당 못 가 부득이 국민의힘 선택"…홍준표 "당 탓하다니"

윤석열 "민주화운동, 외국 수입 이념에 사로잡혀"

[아시아경제 허미담 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 23일 "정권교체를 위해 민주당에는 들어갈 수 없기 때문에 부득이 국민의힘을 선택했다"고 발언해 논란에 휩싸인 데 대해 홍준표 의원은 비판의 목소리를 냈다.

이날 홍 의원이 운영하는 온라인 플랫폼 '청년의꿈'의 청문홍답(청년의 고민에 홍준표가 답하다) 코너에는 윤 후보의 실언을 비판하는 내용의 게시글이 잇달아 올라왔다.

한 누리꾼은 윤 후보를 겨냥해 "1일 1망언 대단하다. 정말 이게 맞냐"며 "오늘은 전남 선대위 출범식에서 '정권교체는 해야 되는데 민주당은 못 들어가겠어서 부득이 국민의힘에 왔다'고 한다. 이 인간한테 대선후보 맡기고 가야 하냐"고 비판했다.

홍 의원은 이에 "처갓집 비리가 결정적 변수가 되는 판에 아직도 미몽(迷夢)에서 깨어나지 못하고 당 탓을 하다니"라고 지적했다.

앞서 윤 후보는 이날 전남 순천에서 열린 전남 선거대책위원회 출범식에서 "국민의힘이 그동안 제대로 잘 못 했기 때문에 우리 호남분들이 그동안 국민의힘에 마음의 문을 열지 못하고, 지지를 않으셨다. 충분히 이해가 간다"며 "저도 이 정권을 교체해야 하고, 민주당에는 들어갈 수 없기 때문에 부득이 국민의힘을 선택했다"고 말했다.

또 그는 1980년대 민주화운동을 언급하면서 문재인 정부에 대해 "80년대에 민주화운동을 하신 분들도 많이 있지만 그게 자유민주주의 정신에 따라 하는 민주화운동이 아니고 어디 외국에서 수입해온 그런 이념에 사로잡혀서 민주화운동을 한 분들과 같은 길을 걷는 것"이라고 주장해 논란이 일기도 했다.

이를 두고 한 누리꾼이 "윤 후보는 하루라도 입 다물고 있는 게 지지율 지키는 길인 듯 하다"며 "후보 교체가 답"이라고 하자, 홍 의원은 "입만 열면"이라며 에둘러 비판했다.

또 다른 누리꾼은 "하루도 거르지 않고 매일 봇물 터지듯 터지는 1일1망언 퍼레이드, 이것도 정말 타고나야 하지 않을까"라며 "이렇게 꾸준히 매일 하루같이 늘상 망언을 달고 살기도 쉽지 않은데 말이다. 홍 의원의 판단은 어떤가"라고 물었다. 그러자 홍 의원은 "내 멋에 산다"고 짧게 답했다.

한편 논란이 커지자 윤 후보는 이후 기자들과 만나 "민주화운동이 수입됐다는 것이 아니고 외국에서 수입된 이념에 따른 운동이 민주화운동과 같은 길을 걷게 됐다는 것"이라고 해명했다.

이어 "당시 이념 투쟁은 민주화운동과 목표를 같이 하는 것이었기 때문에 사회적으로 받아들여졌다"며 "문민화 이후에도 이념에 사로잡힌 운동권에 의해 우리 사회가 발목 잡힌 경우가 많았다"고 덧붙였다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr