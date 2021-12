[아시아경제 김흥순 기자] 서울 용산구 한남동 '파르크한남'이 아파트 역대 최고 매매가를 경신했다.

23일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 파르크한남 전용면적 268.95㎡(2층)가 지난 13일 120억원에 팔려 신고가를 기록했다.

이 단지의 전용 268.67㎡(4층)는 지난달 26일 117억원에 매매 계약서를 쓰면서 역대 최고가를 경신한 뒤 17일 만에 다시 신고가를 새로 썼다.

한편 지난달 4일에는 서울 송파구 신천동 소재 오피스텔인 '롯데월드타워앤드롯데월드몰'(시그니엘 레지던스) 전용 489.79㎡(68층)가 245억원에 실거래됐다. 이는 2006년 실거래 가격이 공개되기 시작한 이래 오피스텔은 물론 공동주택(아파트·다세대·연립주택)을 통틀어 역대 최고가다.

