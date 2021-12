장성군, 31일까지 ‘노인일자리사업 참여자’ 모집

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군(군수 유두석)은 오는 31일까지 내년 노인일자리사업 참여자 1500여명을 모집한다고 23일 밝혔다.

노인일자리사업은 지역 어르신들에게 사회 참여의 기회를 제공하고 일정 소득을 지원하는 사업이다.

군은 내년도에 3개 유형, 15개 사업을 추진할 계획이다.

‘공익형’과 ‘시골할머니 장터형’은 만 65세 이상 기초연금 수급자를 대상으로 한다.

‘공익형’은 향기나는 옐로우시티 조성, 경로당 도우미, 공공시설지원 등 8개 사업이 있으며, 월 30시간 참여 시 월 27만원의 활동비가 지급된다.

‘시골할머니 장터형’은 월 30시간 참여 시 월 25만원의 활동비와 판매수익금 배분액이 지급된다.

만 65세 이상 일반 어르신을 대상으로 하는 ‘사회서비스형’은 보육시설봉사, 지역아동센터 봉사 등 6개 사업이 있으며, 월 60시간 참여 시 월 59만원의 활동비가 지급된다.

신청은 오는 31일까지 주소지 읍·면 행정복지센터에 신청하면 된다.

자세한 사항은 군청 주민복지과로 문의하면 된다.

