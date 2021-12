BNK금융 조직개편…'그룹자금시장부문' 신설

[아시아경제 김효진 기자] BNK금융그룹은 그룹자금시장부문을 신설하는 내용을 담은 2022년 조직개편을 단행했다고 23일 밝혔다.

이번에 신설된 그룹자금시장부문은 자금시장에서의 그룹 전체 고유자산 운용 현황 점검, 각 계열사 간 이슈 조정 등 그룹 시너지 창출을 위한 컨트롤타워 역할을 수행하게 된다.

BNK금융은 자금시장의 급속한 성장 및 금리 변동성 확대 등 급변하는 자금시장부문에서의 경쟁력을 강화하기 위해 이 같이 결정했다.

부산은행과 경남은행의 경우 신탁, 펀드 등 금융투자상품의 총괄 사업본부로서의 역할을 강화하기 위해 기존 ‘WM고객본부’를 ‘자산관리본부’로 변경하고 ‘신탁사업단’의 편제 조정과 함께 ‘WM상품부’의 명칭을 ‘투자상품부’를 변경함으로써 고객중심의 포토폴리오 설계 등 종합 자산관리서비스 제공 기능을 확대할 계획이다.

아울러 부산은행의 경우 최근 급속히 변화하는 디지털 금융의 수요에 탄력적으로 대응하고자 기존 ‘디지털금융본부’ 내 ‘언택트영업부’를 ‘고객지원본부’로 편제 조정을 실시해 대면과 비대면을 포괄하는 일관된 마케팅 전략을 수립 및 추진할 수 있게 됐다는 설명이다.

또한 수익성 중심의 미래성장을 위한 투자전문 계열사로 거듭나기 위해 BNK캐피탈과 BNK투자증권 등 비은행 계열사는 IB부문 등 조직개편을 실시해 조직 역량 강화 및 시너지 창출을 계속 확대할 계획이다.

