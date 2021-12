윤석열 "당선 후 광주 'AI 산업'에 재정 아끼지 않겠다"

호남지역 AI 투자 강조



[아시아경제 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 "차기 정부를 담당하게 되면 미래를 위해 광주 AI산업에 재정을 아끼지 않겠다"며 호남 지역에 대한 'AI(인공지능) 산업' 투자를 약속했다.

윤 후보는 23일 광주 일정 이틀째 북구 AI중심 산업융합집적단지 건립 예정지를 찾아 이같이 밝혔다.

그는 간담회 전 모두발언에서 "4차 산업혁명의 핵심은 누가 뭐라고 해도 인공지능"이라며 "이 데이터와 데이터를 집적해 놓는 크라우드, AI 알고리즘을 운영하는 인재들, 이것이 4차산업혁명의 핵심"이라고 말했다.

그러면서 "광주, 호남 지역이 과거 우리나라에서 국민들에게 식량을 제공하는 농업지역으로, 산업발전에 있어서는 동부권보다 많이 뒤쳐졌었는데 지금부터는 4차 산업혁명에서 전통적인 중공업이 아닌 AI로 승부를 보는 것이기 때문에 호남 지역의 엄청난 도약이 기대된다"고 밝혔다.

앞서 윤 후보는 차기 대통령에 당선되면 '디지털 플랫폼 정부'를 구성하겠다고 강조한 바 있다.

윤 후보는 "데이터센터 클라우드가 바로 광주고, 선도적으로 나간 이 광주에서 디지털 인재들을 많이 양성해서 디지털 플랫폼 정부를, 정부조직만이 아니라 민관이 다 참여하는 것인데 그 핵심 인재들이 광주에서 많이 배출될 것으로 기대한다"고 했다.

이어 동행한 조인철 광주시 문화경제부시장이 윤 후보에게 광주 군공항 이전 및 달빛고속철도 조기 착공 등 지역 현안을 전달하자, 윤 후보는 "군 공항은 미군과 협의해야 할 문제가 있다. 지역주민들의 숙원사업이기 때문에 중앙정부 차원에서 최대한 노력해서 임기 내에 이 지역 주민들의 희망이 이뤄질 수 있도록 할 것"이라고 답했다.

또 "달빛고속철도를 비롯한 동서 간 교통망은 재정을 적극 투입해서 아주 속도감 있게 추진할 생각"이라며 "지역 감정도 없앨 뿐 아니라 동서 간 물류가 원활해야 한다"고 말했다.

