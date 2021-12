"전북 진안군 학천동 '분진·소음'에 못 살겠다"

주민들, 마을 인근 골재파쇄·야적공장 문제 제기

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 공해 배출업체 주변에 사는 전북 진안읍 학천동주민 등이 분진과 소음에 시달리고 있다며 민원을 제기했다.

학천4동 일부 주민들은 진안군 진안읍 군상리에 있는 J골재파쇄 및 야적공장이 십여년 전에 허가받아 운영해 오면서 일상생활에 막대한 지장을 주고 있다고 23일 밝혔다.

주민들은 "이 공장에서 분진과 소음이 심하게 배출돼 인근 주민과 중앙초등학교, 진안교육청, 하수종말처리장, 진안군보건소 등에서 피해가 막심해 지난 10월 100여명의 진정인이 관계부서에 진정서를 제출 했지만 소용이 없다"고 분통을 터트렸다.

또 "공장 인근 주민중에 암환자가 4명이나 발생한 것을 두고 발암성이 있는 돌가루 흡입으로 유발한 것 아닌가 의심스럽다"고 주장했다.

이어 "30번 국도옆 학천4동 농로길이 업체의 전용도로가 되다시피해 실제로 농가들은 덤프차 때문에 위험을 느끼고 있다"며 "이곳에서 발생하는 소음으로 인해 이웃 초등학생의 수업에도 방해가 되고 있다"고 강조했다.

더불어 "현장에 돌원석, 자갈, 모래 등을 야적하고 있고 이곳에서 발생하는 오.폐수가 용담댐 상류에 흘러 들어가 오염시키고 있다"면서 "이런데도 진안군은 허가를 갱신할때마다 관련 주민의 의견조차 수렴하지 않고 허가 연장 처리를 하고 있다"고 성토했다.

그러면서 "내년 3월과 7월 공장과 파쇄장‘ 야적장의 허가 만기 이후 업체에서 허가 연장을 신청한 때 허가 연장을 못 하도록 진정하겠다"며 "진안군이 주민들을 무시하면 환경청 및 환경단체, 인권위원회에 진정하고 공장이 이설되도록 고발에 나서겠다"고 덧붙였다.

이에 대해 진안군 관계자는 "진정민원에 대해 면밀히 조사하고 법규 위반사례에 대해서는 행정조치 하겠다"며 "주민들의 민원의 대상이 되고 있는 부분을 정밀조사해 적절히 대처해 나가겠다"고 말했다.

호남취재본부 김태인 기자 kti1457@asiae.co.kr