대전서도 해외입국자 ‘오미크론’ 확진…접촉자 無

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전에서도 오미크론 확진자가 나왔다.

23일 대전시와 질병관리청에 따르면 서구에 거주하는 A씨(34·여)가 이날 코로나19 변이 바이러스 오미크론에 감염된 것으로 최종 확인됐다.

A씨는 지난 18일 미국에서 입국한 후 20일 코로나19 확진 판정을 받았다. 이후 해외입국자 정밀검사를 통해 오미크론 확진자로 최종 판정됐다.

지역에서 오미크론 확정 판정을 받은 것은 A씨가 처음이다.

다만 A씨가 다른 사람과 접촉한 이력은 확인되지 않는다. A씨는 입국 당일 인천에서 공항철도를 이용해 서울로 이동한 후 주차된 자가 차량으로 대전에 내려온 것으로 확인된다.

또 대전으로 이동한 후에는 생활치료센터 1인실에 입소해 생활한 것으로 시는 설명한다.

시 관계자는 “해외입국자와 오미크론 감염 의심자의 신속한 역학조사로 감염병이 지역사회에 전파되지 않도록 관리에 만전을 기하겠다”고 말했다.

