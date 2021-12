▶ 조재웅씨 별세, 박정욱(화순전남대병원 홍보팀장)씨 장인상=23일 오전, 광주 천주의성요한병원 장례식장 1호실, 발인 24일 오전 11시 30분. ※ 코로나19로 조문은 정중히 사양합니다.

