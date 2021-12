프리미엄 시장 겨눈 'LG 올레드 에보', 전 세계가 반했다

[아시아경제 이혜영 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 137,000 전일대비 7,500 등락률 +5.79% 거래량 2,173,664 전일가 129,500 2021.12.23 13:38 장중(20분지연) 관련기사 기술력·디자인·안정성·실용성·고객맞춤…불황 이겨낸 기업의 '백신'진화하는 LG 프라엘, '홈 뷰티'서 '의료기기'까지 확대조주완 LG전자 사장 "F·U·N 고객경험 제공이 진정한 혁신" close 는 올해 들어 전체 올레드 TV 시장에서 점유율 60% 이상을 차지하며 고속 성장하는 차세대 자발광 TV 성장을 견인하고 있다.

시장조사업체 옴디아 최신 보고서에 따르면 LG 올레드 TV는 2013년 첫 출시 이후 누적 출하량 기준 1000만대를 넘어섰다. 누적 500만대를 넘기기까지 7년가량이 소요됐는데, 이후 1000만대 돌파까지 채 2년이 걸리지 않을 만큼 가파른 성장세를 보이고 있다.

특히 LG전자는 올해 차세대 패널에 업그레이드된 화질 처리 기술을 더한 LG 올레드 에보를 선보이며 프리미엄 TV 시장 공략에 속도를 내고 있다.

LG 올레드 에보(모델명: 65G1, 55G1)는 프랑스 소비자매체 ‘크슈아지르’가 264개 TV 제품을 대상으로 진행한 평가에서 16.2점으로 최고점을 받았다. 매체는 "LCD TV에서는 볼 수 없는 명암비로 놀랍도록 세밀한 이미지를 구현한다"며 호평했다. 올레드 에보를 포함한 LG 올레드 TV 9개 제품이 상위권을 휩쓸었다.

LG 올레드 에보는 영국, 독일, 스페인, 포르투갈, 벨기에 등 유럽 7개국 소비자매체가 실시한 TV 성능평가에서도 모두 최고 점수를 받으며 차별화된 성능을 인정받았다.

이러한 성장세의 비결은 LG 올레드 TV만의 강점인 ‘4S(Sharp, Speedy, Smooth, Slim)’로 설명된다. 올레드 4S는 정확한 블랙이 만드는 선명함, 빠른 응답속도와 높은 몰입감, 역동적 움직임도 매끄럽게 표현하는 화면, 라이프스타일 선도 디자인 등을 의미한다.

게이밍 성능도 최고 수준이다. 뛰어난 해상도와 응답속도에 그래픽 호환 기능을 두루 갖춰 전문가와 소비자들로부터 최적의 TV로 평가받는다.

