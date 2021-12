삼성 비스포크 큐브에어, 안심 전기살균시스템 갖춰…정전커버·세균 99% 살균

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자는 ‘새로운 시대가 원하는 새로운 공기가 무엇인가’라는 물음에 삼성 비스포크 큐브™ 에어를 내놓았다. 청정에 세균과 바이러스 걱정을 줄여주는 안심살균으로 깨끗한 공기를 제공하고 새로 적용된 3D 서라운드 청정과 무풍 청정에 비스포크 맞춤으로 취향과 라이프스타일에 맞게 스타일링할 수 있는 제품이다.

비스포크 큐브™ 에어는 전기살균 시스템과 항균 집진필터, UV LED 살균의 ‘UV 플러스 안심살균’으로 바이러스, 세균 걱정을 줄여준다. 전기살균 시스템은 정전커버와 살균 플러스 집진 필터가 결합된 기능으로 정전커버가 세균에 전기 극성을 띄게 하고 집진필터를 둘러싼 살균커버에서 전기장을 발생시켜 집진필터에 포집된 세균을 99% 살균해준다.

공기 청정 측면에서도 5 웨이 입체 흡입으로 후면 패널의 다섯 방향(상·하·좌·우·후면)으로 공기를 흡입하고 3 웨이 스마트 토출로 미세먼지 농도에 따라 1 방향 또는 3 방향으로 정화한 바람을 내뿜어 여러 방향으로 공기 순환을 활성화해 빠르게 청정효과가 발생하는 ‘3D 서라운드 청정’을 제공한다.

비스포크 큐브™ 에어는 ‘비스포크 맞춤’으로 라이프스타일과 공간에 맞게 선택할 수 있다. 감각적인 큐브 플랫폼에 인테리어와 잘 어울리는 컬러(딥그린·그레이·베이지·테라코타)와 세련된 패턴(헤링본·스트라이프)까지 선택 가능하다. 크기는 53㎡형(단품), 70㎡형(단품), 106㎡형(53㎡+53㎡ 모듈), 123㎡형(53㎡+70㎡ 모듈) 4가지 크기 중 선택할 수 있다. 필터도 니즈에 따라 살균플러스·펫케어 모델 중 고를 수 있다.

