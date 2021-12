[아시아경제 장효원 기자] 하이엔드 프리미엄 건강기능식품 기업 에이치피오 에이치피오 357230 | 코스닥 증권정보 현재가 13,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 13,450 2021.12.23 08:41 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-6일에이치피오 ‘트루바이타민 초이스’ 출시…“고객 세분화”에이치피오 "中 자회사, 광군절 판매액 전년 대비 177% '증가'" close 가 공시를 통해 올해 현금 배당계획을 23일 밝혔다.

배당금은 보통주 1주당 최대주주 75원, 최대주주를 제외한 나머지 주주는 300원으로 차등배당을 실시할 계획이다. 배당 기준일은 이달 31일이며, 배당금 및 배당방법은 향후 결산 이사회 및 정기주주총회에서 결정할 예정이다.

회사 관계자는 “주주 이익환원 및 주주 중시 경영의 일환으로 이번 사업연도 현금배당 및 차등배당을 계획하고 있다”고 말했다.

한편 차등배당은 대주주가 소액주주에 비해 낮은 배당률을 받거나 무배당 결의하는 것으로 대표적인 주주환원 정책이다.

