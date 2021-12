대한상의, 중소·중견기업 탄소중립 R&D 특허전략 지원한다

한국특허전략개발원과 '탄소중립 기술협력 MOU' 체결

[아시아경제 황윤주 기자] 탄소중립 대응을 위한 R&D의 중요성이 커지고 있는 가운데, 대한상의가 중소·중견기업들의 탄소중립 R&D 특허전략 지원에 나선다.

대한상공회의소와 한국특허전략개발원은 23일 삼정호텔에서 열린 ‘2021년 특허 빅데이터 기반 유망기술 컨퍼런스(대한상공회의소·한국특허전략개발원 공동주최)’에 앞서 ‘탄소중립 기술협력 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

한국특허전략개발원은 특허청 산하 준정부기관으로 정부·민간의 지식재산 연구개발을 체계적으로 지원하고 지식재산의 사업화 지원을 위해 설립된 지식재산 전략 전문기관이다.

양 기관은 업무협약을 통해 ▲중소·중견기업들의 탄소중립 특허전략 수립 지원(특허전략 교육·컨설팅·세미나 등) ▲지식재산권 활용 지원 ▲국내외 특허분석을 통한 유망기술 발굴과 사업화 지원 ▲탄소중립분야 특허 전문인력 및 기술·산업 정보 교류 등에 협력키로 했다.

한편 이날 개최된 ‘2021년 특허 빅데이터 기반 유망기술 컨퍼런스’는 탄소중립 분야의 국내외 특허분석(약 50만건)을 통해 탄소중립 유망기술(60개 중점분야, 120개 유망기술)을 도출해 우리기업들의 기술개발 전략 수립을 지원하기 위해 마련되었다.

