LG이노텍은 715억원 규모의 중국 법인 LG이노텍 후이저우(LG Innotek Huizhou Co., Ltd)의 출자 지분 100%를 처분한다고 22일 공시했다. 처분 예정일자는 2022년 4월30일이다.

회사 측은 "LED 영업정지에 따른 LG이노텍 후이저우 출자지분을 처분을 위한 이사회 결의에 대한 사항"이라며 "발행회사가 유한회사로 주식을 보유하지 않았고 처분예정일자는 국내외 관계당국의 승인 및 당사자들 간 추가 합의 등을 거쳐 확정할 예정으로 향후 변동될 수 있다"고 공시했다.

