'구급차 출산' 남편 "병상 없다는 말 사형선고 같았다… 정부에 괴리감"

[아시아경제 나예은 기자] 출산이 임박한 산모가 코로나19로 인한 병상 부족으로 결국 119 구급차 안에서 출산하는 일이 발생했다. 산모의 남편은 "'대한민국 정부가 여러분과 끝까지 함께한다'는 (전화 안내) 멘트에 괴리감이 들었다"며 당시 심경을 전했다.

앞서 지난 18일 경기도 양주의 한 임신부가 전담 병원의 잔여 병상을 찾지 못해 구급차에서 아이를 낳았다. 산모는 지난 16일 코로나 확진을 받고 재택치료를 받던 중 진통이 시작됐다. 산모는 코로나19 확진 당시 39주 2일차 만삭이었기 때문에 바로 병상 배정 신청을 하고 기다리던 중이었다고 한다.

산모의 남편 A씨는 이날(22일) CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'와의 인터뷰에서 "아기 엄마는 확진자라 평택에 있는 병원에서 격리 치료를 받고 있는 중이고, 아이는 음성이 나와 친할머니댁에서 보호를 받고 있다. 저는 확진자이기 때문에 자가격리 중에 있다"고 전했다.

이어 "참 갑갑하다. 산모가 얼마나 무서웠겠나. 그런데 돌아오는 답변은 '일단 병상이 없다. 2~3일 정도는 걸릴 수 있으니 최대한 기다려달라'는 것이었다. '그 사이 진통이 오면 어떻게 하느냐'라고 질문했더니 구급대원을 부르라고 하더라"라며 "그때도 저희한테 설명을 했다. 구급대원들이 출동은 하지만 갈 병원이 없으면 사실은 출산할 병원을 찾기는 힘들 거라고 했다. 참 답답하더라"라고 토로했다.

그러면서 "문의를 수도 없이 했다. 진통이 온 순간에 신고를 하고, 또 배정팀에 전화했다. '일단 구급차에 신고했는데 우리가 갈 수 있는 병원이 도대체 있는 거냐'라고 했는데도 '일단 병상이 없다'는 답변이 돌아왔다"며 "아이를 낳아야 하는데 병원이 없다는 말이 얼마나 무서운 거냐면, 정말 사형선고와 같다. 그 말만 되풀이 하는데 얼마나 무섭겠나"라고 전했다.

A씨는 아내를 구급차에 태워 보낸 당시 상황에 대해 "세상이 무너지는 것 같았다. 함께하지 못하고 혼자 내보낼 수 밖에 없는 제 자신도, 모든 상황이 다 미안했다. 말로 표현할 수 없었다"고 털어놨다.

이어 "아내를 보내고 계속 기다리고 있었는데 구급대원이 오전 2시 반 정도에 전화를 줬다. 병원에서 연락받은 게 없다고 하니 아내가 1시 반 정도에 구급차에서 아이를 낳았다고 하더라. 너무 놀랐다"면서 "감사하게도 구급대원이 전화를 돌리면서 사정을 했나 보더라. 서울시의료원도 일단 응급처치를 하고 아기 상태를 봐주겠다고 한 것 같다"고 말했다. 이후 산모와 아기는 경기도 평택의 한 병원으로 옮겨졌다.

그는 "보건소에 전화를 100번, 1000번은 했을 거다. '대한민국 정부가 당신과 끝까지 함께합니다'라는 안내 멘트가 나오는데, 들을 때마다 정부가 저희와 함께하는 건가 괴리감이 들더라"라며 "외롭고 아무도 함께하지 않는 것 같았다"고 말했다.

