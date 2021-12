[아시아경제 한진주 기자] 모트렉스 모트렉스 118990 | 코스닥 증권정보 현재가 6,510 전일대비 110 등락률 +1.72% 거래량 3,973,757 전일가 6,400 2021.12.22 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제“위메이드” 놓치신분! 신기록 달성할 메타버스 후속株 쭉쭉 갑니다 close 는 알제리 소재 자동차 조립·생산업체인 TMC(Tahkout Manufacturing Company)와 체결한 4479억원 규모의 차량용 인포테인먼트 공급계약을 해지한다고 22일 공시했다. 계약기간은 2018년 8월20일부터 2028년 8월20일까지였다. 해지금액은 10년간 매출의 합계로 지난해 매출액의 126.6%에 해당한다.

회사 측은 "계약 상대방 국가인 알제리에서 정변이 발생해 계약 상대상 회사 주요 경영진의 구속·수감으로 인해 계약서 제16조 불가항력에 해당하는 바, 더 이상 계약을 진행할 수 없어 계약을 해지하는 것으로 판단했다"고 설명했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr