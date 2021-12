[아시아경제 이정윤 기자] 소음 문제를 항의하러 간 이웃 주민에게 흉기를 들고 위협한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

22일 경찰에 따르면 서울 광진경찰서는 지난 20일 오후 9시께 광진구의 한 다세대주택에서 이웃 주민이 소음 문제를 항의하자 흉기로 위협한 30대 남성 A씨를 검거했다.

A씨는 이웃주민이 돌아간 이후 집을 찾아가 문을 두드리며 협박도 한 것으로 알려졌다. A씨는 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 현장에서 임의동행돼 조사를 받았다.

경찰은 추가 조사를 진행한 후 입건 여부를 결정할 방침이다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr