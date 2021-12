민주당 광주시당, 내년 지방선거 '여성·청년' 경쟁 선거구 8곳 결정

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 더불어민주당 광주광역시당 지방선거기획단이 3차 회의를 열고 여성경쟁선거구와 청년경쟁선거구를 결정하고 발표했다.

민주당 광주시당은 내년 전국동시지방선거 여성경쟁선거구와 청년경쟁선거구 각각 4곳을 결정했다고 22일 밝혔다.

여성경쟁선거구는 동구 제2선거구, 서구 제2선거구, 북구 제6선거구, 광산구 제1선거구다.

청년경쟁선거구는 서구 제3선거구, 북구 제2선거구, 북구 제5선거구, 광산구 제4선거구로 결정했다.

이와 함께 지방선거기획단은 지역구 광역의원 경선에 있어 당원경선방식을 원칙으로 하되 당규에 규정된 ‘국민참여경선’ 및 ‘시민공천배심원경선’등도 다양하게 검토할 것을 권고했다.

기초의원 후보자 추천 시 정치신인의 정치참여 기회를 확대하기 위해 지역구 기초의원 공천신청자 중 정치신인을 ‘가’번에 배치할 것을 공직선거후보자추천관련 기구에 권고하기로 했다,

또 경선 시 토론회를 개최하도록 개정된 당규를 준수하고, 유권자 및 당원의 알권리 보장을 위한 경선 토론회를 ‘광역단체장 5회, 기초단체장 2회, 광역의원 1회’로 결정하고 해당 당 선거관리위원회에 권고하기로 했다.

윤영덕 더불어민주당 광주광역시당 지방선거기획단장은 “청년의 정치참여 기회를 제도적으로 확대하고 여성의 정치참여를 보장하기 위해 많은 논의와 토론을 거쳤다”며 “앞으로도 시민의 눈높이에 맞는 공정하고 유능한 후보 선출을 위해 지방선거기획단 활동을 이어갈 것”이라고 말했다.

