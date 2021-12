김문기 사망에 野 "죽음의 행렬 중단시켜야"… 특검 및 포렌식 수사 요구

[아시아경제 박준이 기자] 대장동 개발 당시 실무를 맡았던 김문기 성남도시개발공사 개발1처장이 숨진 채 발견된 가운데 야권이 특검과 포렌식 수사 등을 통해 '대장동 개발 의혹'의 실체를 규명할 것을 촉구했다.

안철수 국민의당 대선 후보는 22일 페이스북에 공개한 긴급성명문을 통해 "특검 수사로 죽음의 행렬을 중단시켜야 한다"고 밝혔다. 안 후보는 "대장동 게이트에 관련된 또 한 사람이 목숨을 끊었다"며 "대장동 게이트는 어떤 조직인지, 어떤 말 못할 사연이나 상황이 있었기에 두 사람이나 목숨을 끊는 것인지 국민은 궁금하고 두렵기조차 하다"고 말했다. 이어 "몸통은 펄펄 날아 숨 쉬고 깃털들만 목숨을 끊거나 감옥에 가는 이 불합리하고 기이한 상황을 하루빨리 깨야 한다"며 대장동 의혹에 연루된 이재명 더불어민주당 대선 후보를 겨냥했다.

안 후보는 "국민적 관심과 압박만이 비리의 실체를 밝히고 의혹의 죽음을 막을 수 있다"며 "그것은 특검 수사의 관철"이라고 강조했다. 그는 "양당 후보에게 묻는다. 도대체 무엇이 두려워서 쌍특검을 기피하는 것인가"라고 반문했다.

원희룡 국민의힘 선거대책위원회 정책총괄본부장도 이날 페이스북으로 "연쇄적인 죽음에 보이지 않는 손이 작용하는 것으로 의문시된다"며 "유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장, 유한기 전 개발사업본부장, 김 처장 모두 대장동 공모지침서 변경으로 화천대유 개발이익 몰아주기에 관여된 사람들인데, 이들을 비롯한 대장동 관련자들이 윗선을 보호하기 위해 죽음을 서약한 바 있다는 이야기도 흘러 나온다"고 의혹을 제기했다.

그러면서 "검찰은 유한기와 김문기의 휴대폰에 대한 포렌식을 할 것을 요구한다"며 "정식 수사를 위해 필요하다면 성명불상자(이재명 더불어민주당 대선 후보 측 인사)를 피고발인으로 하여 자살교사 또는 자살방조죄로 고발하겠다"고 밝혔다.

윤석열 국민의힘 대선 후보 직속 기구인 새시대준비위원회는 22일 논평을 통해 "대장동의 진실을 감추기 위해서 얼마나 더 많은 목숨이 희생돼야 하는 걸까"라고 비판했다. 이두아 새시대준비위 대변인은 "이 사건에 얽힌 실무자 3명이 극단적인 선택을 시도했고 2명은 죽음에 이르렀다"며 "대장동 참고인 신분이었던 김 처장의 극단적인 선택은, 대장동 게이트의 진실에는 목숨보다 더 소중한 비밀이 감춰져 있다는 것"이라고 밝혔다. 그러면서 "죽음보다 더 두려운 윗선이 있다는 뜻일 것"이라고 덧붙였다.

한편 이 후보는 이날 김 처장 사망과 관련한 야권의 의혹 제기에 "특별히 언급할 가치를 느끼지 않는다"라는 입장을 내놨다. 그는 서울 중구 프레스센터에서 한국여성기자협회 창립 60주년 기념식에 참석한 뒤 기자들에게 "(제기된 의혹은) 그분(원 본부장)의 생각 아니겠나"라며 이같이 밝혔다. 이어 "실체를 명확하게 밝히고 상응하는 책임을 부담하는 게 맞다는 제 입장에는 변함이 없다"며 "(민주당에 '대장동 특검법' 처리를) 이미 요청했다"라고 설명했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr