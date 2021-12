이수만·방시혁·봉준호·이미경, 美 '버라이어티 500' 선정

영화 '미나리' 한국계 배우 스티븐 연도 포함돼

이수만 SM엔터테인먼트 총괄 프로듀서와 방시혁 하이브 의장이 미국 대중문화 매체 버라이어티가 21일(현지시간) 선정한 '버라이어티 500'에 이름을 올렸다. 지난 1년간 전 세계 미디어 산업을 이끈 영향력 있는 리더 500명의 리스트다. 2017년부터 매해 발표된다.

이 프로듀서는 한국인으로는 유일하게 5년 연속 지명됐다. 버라이어티는 "슈퍼주니어, 소녀시대, 샤이니, 레드벨벳, 엑소, 슈퍼엠, NCT, 에스파 등 아티스트를 배출한 선도적인 K팝 레이블 SM엔터테인먼트의 창립자이자 전 세계 음악 산업의 주역"이라고 소개했다. 방 의장에 대해서는 지난 4월 인수한 미국 미디어 기업 이타카 홀딩스를 언급하며 "방탄소년단(BTS)을 아리아나 그란데, 저스틴 비버, 셀레나 고메즈 등이 소속된 회사와 함께하게 했다"고 설명했다.

영화인으로는 봉준호 감독이 3년 연속 포함됐다. 버라이어티는 영화 '기생충'의 미국 아카데미시상식 수상을 거론하며 "미국 방송사 HBO에서 시리즈 제작을 구상하고 있다"고 부연했다. '기생충'을 제작한 이미경 CJ 부회장도 '미키 리'라는 영어 이름으로 2년 연속 선정됐다. 버라이어티는 "프로듀서 린다 옵스트와 함께 미국에서 최초로 제작되는 K팝 영화(K팝: 로스트 인 아메리카)에 관여한다"고 설명했다. 이번 명단에는 영화 '미나리'에서 주연한 한국계 배우 스티븐 연도 가세했다. 버라이어티는 "지난 아카데미시상식에서 남우주연상 후보에 오른 첫 아시아계 미국인 배우"라고 소개했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr