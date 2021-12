전문대 정시모집 31일부터…1월7~8일 정시 박람회

정시 2만1545명 모집…작년보다 3902명 감소

수시 미충원 이월 인원 포함하면 증가 예상

간호·보건 가장 많고 호텔·관광 모집인원 반토막

수시 합격 이력 없어야, 정시 지원 횟수 제한 없어

[아시아경제 한진주 기자] 전국 133개 전문대학이 2022학년도 정시모집을 오는 31일부터 시작한다. 1월 7~8일에는 전문대 정시 대입박람회도 개최한다.

22일 한국전문대학교육협의회는 2022학년도 정시모집에서 작년보다 3902명 감소한 2만1545명을 선발한다고 밝혔다. 수시모집 미충원 인원이 이월되면 당초 계획보다 증가할 것으로 예상된다.

전문대 정시, 간호·보건 모집규모 가장 많아

2022학년도 전문대 정시 전형별 모집인원은 ▲일반전형 8302명 ▲특별전형 995명 ▲특별전형(정원외) 1만2248명이다.

정시모집 규모별 전공분야는 ▲간호·보건 4553명(21.1%) ▲기계·전기전자 4153(19.3%) ▲호텔·관광 2531명(11.7%) ▲연극·영화·방송·응용예술 2173명(10.1%) ▲회계·세무·유통 1672명(7.8%)순이다.

코로나19 영향으로 호텔·관광 분야는 작년보다 모집인원이 49.7% 감소했다.

대학의 전공을 선택할 때는 동일한 전공명이라도 대학에 따라 수업연한이 2년 또는 3년 과정으로 다르기 때문에 지원할 때 관련 전공에 대한 상세정보를 반드시 확인해야 한다.

정시모집 전형 유형별 모집인원은 ▲서류 위주전형 7276명(33.8%) ▲수능 위주 전형 5524명(25.6%) ▲면접 위주전형 3523명(16.4%) ▲학생부 위주 전형 2793명(13.0%) ▲실기 위주 전형 2429명(11.3%)이다.

31일부터 원서접수…복수 지원 가능, 등록은 1곳만

수능 생명과학Ⅱ 소송으로 인해 원서접수 일정은 당초 계획보다 하루 미뤄진 31일부터 시작된다. 원서접수는 1월12일까지로 모든 전문대에서 동일하게 운영한다. 전형 중 면접 전형일정은 대학별로 자율적으로 정하며 복수지원·입학지원 횟수 제한은 없다.

수시모집에서 1개 대학이라도 합격한 경우 등록여부와 관계 없이 정시모집에 지원할 수 없다. 입학할 학기가 같은 2개 이상의 대학에 합격한 학생은 1개의 대학에만 등록(이중등록 금지)해야 한다. 위반한 경우 추후 전산 자료 확인 후 입학이 무효 처리된다.

정시모집 합격자발표는 2월8일까지, 등록은 2월9~11일이다. 정시모집 이후 결원 충원을 위해 2월28일까지 자율 모집을 실시한다. 정시모집에서 불합격한 수험생들은 자율모집을 주의깊게 살펴봐야 한다.

전문대교협은 1월7일부터 8일까지 양재aT센터에서 수험생과 학부모, 고교진학지도교사를 대상으로 전문대 진로·입학정보를 제공하는 '2022 정시 전문대학 입학정보박람회'를 개최한다.

방역지침에 따라 시간대별(오전·오후)로 백신접종완료자, PCR음성확인(48시간 이내), 완치자 등만 입장이 가능하다. 수험생과 학부모는 입학정보박람회 홈페이지에서 사전예약하면 원하는 시간대에 방문 할 수 있다.

정시모집 기간 동안 온라인 입학정보박람회도 함께 운영하며 수험생들은 홈페이지에서 진학하고자 하는 대학의 상담채널을 통해 온라인 상담도 가능하다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr