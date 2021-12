대한간호협회 관계자들이 22일 서울 영등포구 여의도 국회 앞에서 간호법 제정 촉구 시위를 하고 있다. 이들은 "간호사가 안전해야 국민의 건강도 지킬 수 있다"며 "국민 모두의 건강을 위해 이제는 간호법이 필요하다"고 주장했다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.