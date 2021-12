李 "2030년까지 달 착륙 프로젝트 완성"

과학기술혁신 부총리제 도입

AI 등 10개 빅 프로젝트 선정

과학기술 관련 핵심공약 발표

"세계5대 과학강국으로 발돋움"

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 2030년까지 달 착륙 프로젝트를 완성시켜 세계 7위권 우주강국으로 도약시키겠다고 밝혔다.

22일 오전 이 후보는 여의도 중앙당사에서 열린 ‘과학기술 7대 공약’ 발표 자리에서 "과학기술 혁신전략을 최우선 국정과제로 삼아 세계 5대 과학강국으로 발돋움시키겠다"면서 이같이 말했다.

이 후보는 달 착륙 프로젝트에 대해 "단순한 상징이 아니라, 미래산업이 아닌 핵심적인 (우주과학)프로젝트가 될 것"이라고 강조했다. 그는 "2030년까지 3t급 정지궤도 위성을 우리 기술로 쏘아 올릴 수 있도록 발사체 개발을 적극 독려하고 투자를 아끼지 않겠다"면서 "국민경제와 국가 안보에 필요한 위성을 자력으로 발사할 수 있는 우주개발 강국으로 발돋움하겠다"고 말했다. 우주개발 전략 수립과 목표 달성을 위해 대통령 직속의 국가우주정책 전담기구인 ‘우주전략본부’도 설치하겠다는 계획이다.

이와 함께 과학기술혁신 부총리제를 도입해 국가 과학기술 혁신전략을 주도하고 기획·예산 권한을 대폭 위임하겠다고 약속했다.

이 후보는 "과학기술 예산을 정리·조정할 필요가 있다"면서 "핵심적인 R&D분야의 경우, 수익성이 안 되는 기초과학 연수에 대해선 정부가 집중 투자해야하지만 현재 부족하다고 본다"고 지적했다. 그는 "부처별로 나눠있는 것(과학기술 연구 개발)을 과감하게 방향을 전환하고 책임을 질 수 있도록 하는 일종의 컨트롤타워가 필요하다고 본다"면서 "이를 위한 국가기술혁신 부총리제가 필요하다"고 강조했다.

이 외에도 인공지능·양자컴퓨팅·우주항공·스마트모빌리티·차세대 전지 등 10개 분야를 ‘대통령 빅 프로젝트’로 선정해 기술주권을 확립하고, 1조 원 규모의 ‘지역자율 R&D 예산’을 확보하겠다고 덧붙였다.

이번 대선에서는 이 후보 외에도 여야 후보들이 과학기술의 중요성을 역설하고 있다. 윤석열 국민의힘 대선후보는 전날 한국과학기술단체총연합회 간담회에 참석해 "과학기술 발전이 무엇보다 중요하다"고 밝혔다. 안철수 국민의당 대선후보는 여러차례 "과학기술 중심국가가 되는 길이 유일한 미래 한국 생존 방법"이라고 강조했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr