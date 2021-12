아이디어스 핸드메이드 어워드 대상에 '드레싱테이블'

올해 5회 맞는 국내 최대 핸드메이드 어워드

[아시아경제 김철현 기자] 온라인 핸드메이드 마켓 아이디어스를 운영하는 백패커(대표 김동환)는 올해로 5회째를 맞이한 수공예 시상식 '아이디어스 핸드메이드 어워드 2021'를 성황리에 마쳤다고 22일 밝혔다.

21일 아이디어스 공식 유튜브 채널에서 비대면 생중계로 진행된 핸드메이드 어워드 2021은 국내 수공예 산업 발전과 트렌드를 이끈 아이디어스 작가와 고객 약 200명이 참여했다.

이번 핸드메이드 어워드는 최고상인 대상부터 각 분야별 우수상, 신인상을 포함해 총 110개 부문을 시상했으며 고객 12명에게도 특별상을 전달했다. 대상과 최우수상 5개 부문에는 올해 성과와 함께 고객 투표를 반영했으며 ▲대상-천연화장품 드레싱테이블 ▲최우수 신인작가상-더바른 ▲최우수 인기작가상-규린이네 수제과일청 ▲최우수 고객소통상-범표원두 ▲최우수 고객신뢰상-랜선금빵 ▲최우수 고객후원상-케익팩토리 등이 수상했다. 올해 대상을 받은 드레싱테이블은 약 1만9000명의 팬을 보유하고 있는 인기 작가로 천연성분으로 화장품을 만들고 있다.

김동환 백패커 대표는 "핸드메이드 어워드가 국내 핸드메이드를 대표하는 행사가 될 수 있도록 계속 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr