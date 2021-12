고용부 "44종서 발암·급성독성, 피부 부식성 등 위험성 확인"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 고용노동부는 올해 제조·수입된 신규화학물질 122종의 명칭과 유해·위험성 등을 22일 공표했다.

이 중 DL-10-캄포술폰산, 4-메르캅토페놀 등 44종에선 발암성, 급성 독성, 피부 부식·자극성 등 유해·위험성이 확인됐다.

고용부는 44종을 제조·수입하는 사업주에게 환기 시설 설치, 보호 안경·장갑 지급 등 근로자 건강을 해치지 않기 위한 조치를 하도록 통보했다. 근로자가 이 물질들의 유해·위험성을 미리 파악해 대응할 수 있도록 사업장에 관련 내용을 게시하고 교육하도록 했다.

122종은 고용부 홈페이지에서 확인하면 된다.

