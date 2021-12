방역당국 "국산 오미크론 전용 진단키트 이달 말 배포 가능"

[아시아경제 박소연 기자] 코로나19 오미크론 변이 바이러스 감염 여부를 빠르게 확인할 수 있는 전용 검사키트가 이달 말 전국 보건소에 배포된다.

21일 김은진 중앙방역대책본부 검사분석팀장은 브리핑을 통해 "국내 제조사들이 개발하고 있는 오미크론 변이 PCR(유전자증폭) 키트에 대한 성능평가가 진행 중이며 12월 말까지 제품 배포가 가능할 것"이라고 밝혔다.

김은진 팀장은 "국내에서는 시제품이 나왔고 현장에서 오미크론 변이를 구분할 수 있는지, 다른 변이를 배제할 수 있는지 평가하고 있다"며 "외국에서도 전용 키트를 개발하고 있는데 우리 제조사가 개발하는 속도와 비슷한 것으로 안다"고 말했다.

방역당국은 현재 코로나19 PCR 검사에서 오미크론 감염이 의심되는 환자가 나오면 타깃유전체(변이 PCR)나 전장유전체를 분석해 실제 감염 여부를 확인 중이다.

타깃유전체 분석은 3일, 전장유전체 분석은 5일이 걸린다. 시급한 경우 긴급유전체분석을 동시에 가동해도 2일이 소요된다.

당국은 오미크론 확산에 신속히 대응하기 위해 지난달 말 민·관 협력으로 오미크론을 감염 여부를 판단할 수 있는 타깃유전체 분석법 개발에 착수했고, 다수의 업체가 시제품을 개발했다.

새 분석법은 다른 변이를 모두 판별하지 않고 오미크론 특성만 감별하는 방법이어서 검사 시간이 크게 단축될 수 있다.

