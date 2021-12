이재명 아들 자산형성 의혹에…현근택 "30대男, 알바로 3000만원 못벌까"

[아시아경제 나예은 기자] 현근택 더불어민주당 선대위 대변인이 이재명 대선 후보 아들 이모씨의 자산 의혹에 대해 "정상적인 경제 활동이라면 30대가 된 남자가 2000~3000만 원 돈 못 벌겠나. 알바라도 해서 그 정도 벌 수 있다"고 말했다.

21일 TBS 라디오 '김어준의 뉴스공장'에서 김용남 국민의힘 선대위 상임공보특보는 "이 후보 아들의 재산 증식 관련된 의혹이 제기되고 있다"며 "8800만원 정도가 늘어났는데 이 후보 측에서 5000만원을 증여했다고 밝혔다. 변명도 궁색하고 나머지 재산 부분이 늘어난 건 설명이 안 된다"고 밝혔다.

이에 대해 현 대변인은 "30살인데 그동안 일도 안 하고 가만히 놀았겠느냐"며 "본인도 경제 활동을 하거나 다른 걸 했기 때문에 (재산이 늘었다)"고 주장했다.

이어 "국민의힘은 결국 아버지를 연결하고 싶은 거다. 이걸 '도박 자금인 것 알고 준 거 아니냐, 아니면 나중에 도박자금 갚아준 것 아니냐' 결국은 이게 핵심인 것 같은데 세상에 어떤 부모가 아들이 도박하는데 돈을 대주겠나"라며 "저는 그런 부모는 없을 거라고 본다"고 강조했다.

현 대변인은 또 "마치 경제 활동을 100% 안 했다고 확신하는데 그건 아닌 것 같다"며 "그 정도 자금을 굴리면 다른 걸 했어도 벌 수 있지, 그걸 그 사람이 도박만 해서 돈을 벌었을 것이라는 건 제가 보기엔 지나친 억측"이라고 덧붙였다.

그는 "도박 자금과 장부를 공개하라고 하는데, 그건 이미 고발을 했으니까 수사 영역을 넘어갔다"며 "범죄 행위와 관련된 거라면 당연히 문제가 되겠지만 정상적인 경제 활동이라면 30대 된 남자가 2000~3000만 원 돈 못 벌겠나. 알바라도 해서 그 정도 벌 수 있는 것"이라고 말했다.

한편 허정환 국민의힘 중앙선대위 상근부대변인은 지난 18일 "이씨가 불법도박을 시작한 2019년 이후 예금이 급증한 것으로 드러났다. 2년 만에 총 8878만원의 납득할 수 없는 재산 증가가 발생했다. 이씨가 경제활동을 한 건 2019년 금융회사 인턴 6개월뿐이라 이 정도 재산이 증가할 소득원은 없었다"며 이 후보 아들에 대한 자산 형성 의혹을 제기했다.

