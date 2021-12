이준석, 선대위 모든 직책 사퇴…"어떤 미련도 없다"(상보)

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 이준석 국민의힘 대표는 21일 윤석열 대선후보 선거대책위원회와 관련한 모든 직책을 내려놓겠다고 밝혔다.

이 대표는 이날 국회 당 대표실에서 기자회견을 열어 "선대위 내에서의 모든 직책을 내려놓겠다"라고 밝혔다. 그는 "선거를 위해 홍보미디어 총괄본부에서 준비했던 것들은 승계해서 진행해도 좋고 기획을 모두 폐기해도 좋다. 어떤 미련도 없다"고 말했다.

상임선대위원장은 물론 홍보미디어 총괄본부장의 직책 역시 사퇴하겠다는 것이다.

이 대표는 "선대위 구성원이 상임선대위원장의 지시를 따를 필요가 없다고 한다면 이것은 선대위 존재의 필요성을 부정하는 것"이라며 "거기에 더해 이를 바로잡는 적극적인 행위가 없고, 오히려 여유가 없어서 당 대표를 조롱하는 유튜브 방송 링크를 취재하는 언론인들에게 보냈다는 것을 확인하는 순간 확신이 들었다"고 밝혔다.

이번 사태의 발단이 된 조수진 국민의힘 선대위 공보단장의 항명과 이후 대응 과정이 사퇴의 이유라는 것이다.

이 대표는 "울산에서의 회동이 누군가에게는 그래도 대의명분을 생각해서 할 역할을 해야겠다는 책임감을 안겨줬다면, 일군의 무리에게는 한번 얼렁뚱땅 마무리했으니 앞으로는 자신들이 마음대로 하고 다녀도 부담을 느껴서 지적하지 못할 것이라는 잘못된 자신감을 심어준 모양"이라고 언급했다.

이어 "이때다 싶어 솟아 나와 양비론으로 한마디 던지는 윤핵관을 보면 어쩌면 이런 모습이 선거기간 내내 반복될 것이라는 비통한 생각이 들었다"고 말했다.

다만 6월 전당대회에서 선출된 당 대표직은 유지하겠다는 점도 분명히 밝혔다. 이 대표는 "당 대표로서 해야 할 당무는 성실하게 하겠다"면서 "물론 울산에서의 합의대로 당 관련 사무에 있어서 후보가 요청하는 사안이 있다면 협조하겠다"고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr