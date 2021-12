[아시아경제 양낙규 군사전문기자]대한민국ROTC 21대 회장에 박식순 KS그룹 회장이 취임한다.

21일 학군장교 출신들로 구성된 대한민국ROTC중앙회에 따르면 오는 23일 서울 양재동 더케이호텔에서 '정기총회 및 제20·21대 회장 이·취임식'을 개최할 예정이다.

박 회장은 "'국가에 충성하고 국민에게 봉사하며 하나 되는 ROTC'라는 슬로건 아래, ROTC가 대한민국의 발전을 이끄는 '미래의 주역'으로 거듭날 수 있도록 하겠다"고 포부를 밝혔다.

한편, ROTC중앙회는 이취임식과 함께 정필모(19기) 국회의원, 박상근(25기) 육군교육사령관 등 6명에게 '자랑스러운 ROTCian상'을 수여한다. 아울러 'ROTC 행복나눔 행사'를 마련해 13억 2200여만원 상당의 현금과 물품을 41개 사회복지시설 및 단체에 전달할 계획이다.

