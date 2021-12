[아시아경제 유현석 기자] 리노스 리노스 039980 | 코스닥 증권정보 현재가 1,160 전일대비 25 등락률 +2.20% 거래량 201,532 전일가 1,135 2021.12.21 15:14 장중(20분지연) 관련기사 리노스, 신사업 기회 물색…CB 발행해 자금조달리노스, 50억 규모 전환사채 발행 결정“2차전지” 고공행진! 하나 더 남았습니다! 마지막 저평가 황금주! close 는 이사회를 통해 보통주 1주당 0.05주를 지급하는 주식배당을 결정했다고 21일 밝혔다.

올해 리노스의 배당주식 총수는 213만7310주로, 이사회 전일 종가 기준으로 약 24억원 규모다. 배당기산일은 2022년 1월 1일이며 주식배당에 관한 사항은 제31기 정기주주총회에서 최종 승인을 받을 예정이다.

회사측 관계자는 “주주가치 제고를 위해 8년 연속 배당을 결정하였고 앞으로도 주주 친화 정책을 이어갈 것”이라고 밝혔다. 또한 본업을 성장시키는 것과 더불어 기존 사업과 시너지효과를 낼 수 있는 사업을 다각도로 검토 중이며 신규비즈니스의 본격적인 추진을 통해 신성장동력을 확보할 계획이다.

리노스는 코로나 19 장기화에도 불구하고 재난안전망 솔루션을 중심으로한 IT부문의 견조한 성장세로 올해 반등에 성공하며 순탄한 실적을 이어가고 있다.

