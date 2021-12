"앱으로 우리 집에 가구 배치 해본다"…신세계까사, AR 서비스 론칭

증강현실 기술 활용…실제 공간에 가구 가상 배치

[아시아경제 김보경 기자] 신세계까사가 증강현실(AR) 기술을 활용해 실제 공간에 가구를 가상으로 배치할 수 있는 'AR 서비스'를 론칭했다고 21일 밝혔다.

이번 AR 서비스는 지난 9월 선보인 'VR 3D 인테리어 서비스'에 이은 디지털 체험형 프로그램으로, 신세계까사의 굳닷컴 애플리케이션에서 이용할 수 있다.

이 서비스는 거실, 안방부터 사무실까지 다양한 실제 장소에 가상으로 가구를 배치하고 체험하는 기능이다. 원하는 제품을 선택하고 배치하고자 하는 공간에 카메라를 비추면 제품이 실제 비율에 맞게 조절된다. 해당 공간에서 가구가 연출된 상태나 크기를 확인할 수 있으며, 여러 개의 제품을 조합해 셀프 인테리어도 가능하다.

700여개의 까사미아 가구와 소품을 사실감 있는 3D 모델링으로 구현해 제품 이해도를 높인 것이 특징이다. 또한 제품이 배치된 화면을 360도로 돌려볼 수 있고, 조명 제어까지 가능해 직접 보는 것과 같은 질감과 분위기를 느낄 수 있다. 배치된 제품은 바로 구매 가능하다. 신세계까사는 AR 서비스 론칭을 기념해 '굳체인지' 인스타그램 이벤트를 이달 31일까지 진행한다.

신세계까사 관계자는 "앞으로 최적화된 디지털 서비스를 제공해 가구 쇼핑의 편의성을 높이고, 고객과의 접점을 다각화할 계획"이라고 말했다.

