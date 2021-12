SK텔레콤, AI스피커 '누구'에 아마존 알렉사 싣는다

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤은 아마존과의 협업을 통해 국내 최초로 한국어와 영어를 모두 지원하는 '누구 멀티 에이전트' 서비스를 시작했다고 21일 밝혔다.

SK텔레콤은 인공지능(AI) 스피커 '누구 캔들(NUGU candle)'에 아마존의 '알렉사 보이스 서비스'를 탑재해 멀티 에이전트를 구성했다고 설명했다. 이용자들은 하나의 AI 스피커를 통해 한국어와 영어 AI 서비스를 모두 쓸 수 있다. 한국어 명령어 '아리아'를 말하면 한국어 서비스를, 영어 명령어 '알렉사'를 말하면 영어 서비스를 이용할 수 있다.

누구와 알렉사 모두 날씨, 뉴스, 감성대화, 캘린더 등의 기본적인 기능을 지원한다. 음악 스트리밍 서비스 플로(FLO)나 팟빵 같은 국내 콘텐츠는 누구에서, 무료 인터넷 라디오 서비스 튠인(TuneIn) 등은 알렉사에서 사용할 수 있다.

스피커는 누구가 구동될 때 하늘색을, 알렉사가 구동될 때 짙은 파란색을 띤다. SK텔레콤 누구 캔들 이용 고객은 앱 업데이트 후 누구 앱에서 '아마존 알렉사 연결' 메뉴를 선택하면 이 서비스를 이용할 수 있다.

이현아 SK텔레콤 AI&CO(컴퍼니) 담당은 "SKT 누구가 알렉사와 만나 국내 최초 멀티 에이전트를 선보이게 됐다"고 설명했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr