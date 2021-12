렉서스 "도서 2000여권 독서진흥단체에 기부"

[아시아경제 이창환 기자] 렉서스코리아는 도서기부 캠페인을 통해 모인 2068권의 도서를 사단법인 ‘땡스기브(thanksgive)’에 전달했다고 21일 밝혔다.

‘도서기부 캠페인’은 렉서스의 자동차 복합문화 공간인 커넥트투 방문고객들이 기부한 도서를 도움이 필요한 곳에 전달하는 사회공헌 프로그램이다. 2014년부터 시작해 현재까지 총 6553권의 도서를 기증했다. 올해에는 한국토요타자동차와 파트너사 임직원들도 캠페인에 동참했다.

이렇게 모인 도서는 비영리 독서진흥단체인 ‘땡스기브’를 통해 향후 소규모 공부방, 농촌 지역 도서관 및 다문화 가정과 저소득층 아동·청소년들이 이용하는 작은 도서관 등에 전달될 예정이다.

이병진 렉서스코리아 상무는 “이번 기부를 통해 더 많은 어린이와 청소년들에게 독서 기회를 제공하는데 조금이나마 보탬이 되기를 바란다”며 “앞으로도 지역 사회에 도움이 될 수 있는 다양한 사회공헌활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.

