홍남기 "내년 무공해차 25만대서 50만대로 확대…보조금지원 기준 5500만원"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 정부가 내년에 전기·수소차 등 무공해 차량 보급을 누적 기준 현 25만대에서 50만대까지 두 배로 늘린다.

정부는 21일 정부서울청사에서 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 열린 '혁신성장 BIG3 추진회의'에서 이 같은 내용의 '무공해 자동차 전환 가속화 방안'을 논의했다. 지난 11월 누적 기준으로 무공해 차량 보급실적은 약 25만대다. 정부는 내년에 이보다 두 배 많은 50만대를 보급하기 위해 예산 역시 2배 많은 2조4000만원을 투입한다.

이를 통해 승용차의 경우 16만5000대에 보조금을 지급하고, 지원 대상 차량 가격을 기존 6000만원에서 5500만원으로 낮춘다. 버스·택시·화물차 등 상용차는 9만대를 추가 전환할 수 있도록 지원한다.

전기차 충전기 6만기를 추가 설치하고, 수소차 충전소를 300기 이상 확대한다. 무공해차 구매 촉진 차원에서 공공부문은 의무구매 비율을 80%에서 100%로 강화하고, 민간 부문은 대규모 차량 보유 사업자를 중심으로 친환경차 구매목표제를 도입한다.

2023년까지 본인 동의하에 개인 건강정보를 통합·활용할 수 있는 '건강정보 고속도로 시스템'도 구축하기로 했다. 홍 부총리는 "최근 고령화·디지털화 추세에 발맞춰 개인 통합 건강정보를 활용해 맞춤 의료서비스와 정밀의료 서비스를 제공할 수 있는 기반을 구축하겠다"고 설명했다. 이어 "의료자료를 전자적으로 발급하는 방안을 모색하고, 유전자 검사 등에 비의료기관이 참여할 수 있는 기반도 마련해 나가겠다"고 덧붙였다.

아울러 정부는 내년 인공지능(AI) 반도체 등 시스템 분야에 4400억원의 재정을 투입해 지원하고, 연구개발(R&D)·시설투자 세제지원도 지속할 방침이다.

