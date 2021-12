기아 오토랜드 광주, 록수장학회에 후원금 전달

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 기아 오토랜드 광주(공장장: 박래석)는 광주시청 중회의실에서에서 ‘록수장학회 후원금 전달식’을 갖고, 소방공무원 자녀에 대한 장학금을 후원했다고 19일 밝혔다.

기아는 국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 소방공무원들의 헌신에 감사의 뜻을 전하고, 자녀에 대한 장학금 지원으로 소방공무원 생활 안정에 기여하기 위해 장학금 1000만원을 후원하게 됐다.

후원금 전달식에는 이병조 기아 안전시설담당과 김봉길 록수장학회 회장, 고민자 광주광역시 소방안전본부장, 양영규 광주서부소방서장 등 관계자들이 함께해 자리를 빛냈다.

기아 관계자는 “국민 생명과 안전을 지키기 위해 헌신하는 소방공무원들에게 감사의 뜻을 전하고자 이번 후원을 실시하게 됐다”며 “앞으로도 지속적인 후원을 통해 소방공무원들의 경제적 안정과 사기진작에 도움이 될 수 있도록 노력해 나가겠다”고 밝혔다.

기아는 지난 2012년부터 소방공무원 자녀에 대한 장학금 후원행사를 열고 지속적인 후원을 실시하고 있으며, 록수장학회에 올해까지 총 1억 5000만원의 장학금을 후원했다.

