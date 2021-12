광주대·IT여성기업인협회 호남지회 업무협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교(총장 김혁종)는 최근 (사)IT여성기업인협회 호남지회와 전문인력양성 및 지역산업 발전을 위한 업무협약을 체결했다고 19일 밝혔다.

이날 협약식에는 나종회 광주대 산학협력단장과 고청심 (사)IT여성기업인협회장, 윤인철 창업교육센터장, IT여성기업인협회 박은경 이사 등이 참석해 열렸다.

양 기관은 협약을 통해 ▲맞춤형 인력양성을 위한 융·복합 교육과정 및 교육 협력 ▲신기술 개발을 위한 공동연구 활동 ▲정부 지원 사업에 대한 협력 및 정보의 교환 ▲교수 및 학생의 현장 참여를 통한 산학협력 모델구축 ▲기타 협력이 가능한 모든 사항에 관한 사항 등을 협력해 나가기로 했다.

나종회 광주대 산학협력단장은 "이번 산학협력을 통해 인공지능 및 4차 산업혁명 혁신 목적에 부합된 전문 인력 양성과 지역산업 발전을 위해 네크워크를 구축해 나가겠다"고 말했다.

고청심 (사)IT여성기업인협회장은 "광주대와 AI기술 융합 창의 경진대회 플랫폼 구축 등을 위해 지속적으로 협력사업을 추진하겠다”며 “앞으로 두 기관이 동반성장 할 수 있는 계기가 되겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr