안철수 "한심한 대선판… '후보 합동 검증위원회' 설치해 검증 맡겨야"

각 정당·후보들에게 제안

후보 의혹 검증 및 청문회 개최 구상

[아시아경제 박준이 기자] 안철수 국민의당 대선 후보가 경쟁 후보들에게 중앙선거관리위원회 산하에 '후보 합동 검증위원회'를 설치할 것을 제안했다. '후보 리스크'로 얼룩진 대선판을 개선하고 정책 대결에 집중하자는 취지에서다.

안 후보는 19일 국회에서 긴급 기자회견을 열고 "코로나19로 어려움을 겪는 민심을 위로하고, 제대로 된 대책을 제시해야 할 정치권은 그 책임을 완전히 망각하고 있다. 후보 개인과 가족 문제가 대선의 한복판을 차지하고 누가 더 못났나, 누가 더 최악인가를 다투고 있다"며 이같이 밝혔다. 그러면서 지금의 상태를 "한심한 대선판", "구태 정치판"이라고 비판했다.

이어 "이런 상태에서는 누가 당선되더라도, 코로나19 방역을 포함해서 대한민국이 당면한 숱한 문제들을 결코 헤쳐 나갈 수 없다"며 "지금이라도 정치권은 스스로 자각하고 성찰해서, 판을 갈아엎어야 한다"고 주장했다.

안 후보는 "'아니면 말고' 식의 의혹 제기가 아니라 제대로 검증해야 한다"며 "중앙선관위 산하에 각 정당이 추천하는 인사들과 중립적인 언론단체 및 정치관련 학회 추천 인사들로 구성된, 중립적인 후보 합동 검증위원회를 설치할 것을 제안한다"고 밝혔다.

검증위에서는 후보와 가족들의 각종 의혹에 대한 자료를 검증하고, 후보 초청 청문회를 열게 하겠다는 구상이다.

그는 "떳떳하다면, 또는 잘못을 인정하고 고칠 용기가 있다면 제 제안에 머뭇거릴 이유가 없다"며 "대선 후보들은 합동 후보 검증위 구성에 동의해서 검증은 그곳에 맡기고, 대한민국의 미래 비전으로 국민 앞에서 경쟁해야 한다"고 말했다.

한편 안 후보는 이날부터 대구·경북 3박4일, 부산·울산·경남 3박4일 계획으로 국민 통합과 코로나19 극복을 위한 '1차 민심청취 지역 일정'을 시작한다. 전태일 열사 생가 등을 방문하며 국민 통합의 해법을 찾아보겠다는 목적이다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr