"美, 코로나 대응 '확진자'서 '중증환자'로 전환"

[아시아경제 조유진 기자] 오미크론 변이가 미국 전역으로 확산될 수 있다는 전망이 나오는 가운데 조 바이든 미 행정부가 사태 대응의 초점을 코로나19 '확진자 수'에서 '중증 환자수'로 전환하는 방안을 논의하고 있다.

18일(현지시간) CNN 보도에 따르면 오미크론 변이 출현으로 올 겨울 코로나19 확진자 수가 치솟을 것으로 전망되는 가운데 대중에게 전달되는 메시지의 초점을 감염 사례가 아닌 심각성으로 옮기려 한다고 전했다.

CNN은 한때 '코로나19 해방'을 선전했던 백악관으로서는 뚜렷한 메시지 기조의 전환이라고 지적했다.

바이든 행정부는 오미크론 변이가 미 전역으로 퍼질 개연성이 높은 상황이라는 점을 인정하고, 의료 시스템에 과부하를 일으키고 일상생활을 불가능하게 하는 중증 환자에 대응하는 방법을 논의하고 있다.

하비어 베세라 보건복지부 장관은 최근 언론브리핑에서 "우리는 이제 중증도가 문제가 되는 단계에 이르렀다"며 "문제는 확진자가 아니라 중증도"라고 말했다.

다만 베세라 장관은 "중증이라는 게 무엇을 뜻하며 중증의 기준에 들지 않기 위해선 사람들이 무엇을 해야 하는지를 결정하는 데 적지 않은 어려움이 있다"고 설명했다.

베세라 장관은 또 오미크론 여파에 따라 연방정부의 코로나19 대응 예산으로 100억달러(약 11조9000억원) 이상이 필요할 수 있다고 말했다.

지난 2년간 팬데믹 확산과 완화를 가르는 기준으로 집중적 관심을 받아온 확진자 수에서 중증 환자 수로 대중의 관심을 돌리는 일은 험난한 과제로 판명될 수 있다고 CNN은 진단했다.

코로나19 팬데믹이 사그라들지 않으면서 이 문제는 바이든 대통령이 직면한 난제로 떠올랐다.

바이든 행정부는 오미크론 출현에 따른 재확산을 앞두고 모든 옵션을 검토하는 중이다. 최우선 순위는 백신 접종률이 낮은 지역에서 병원이 몰려드는 환자를 감당할 수 있도록 인력·물자·장비 등 충분한 자원을 갖추도록 하는 일이다.

바이든 행정부는 이미 확진자와 입원 환자가 급증하는 지역에 연방정부의 공중보건 대응팀을 파견했다.

바이든 행정부는 공공장소에서 마스크 의무화를 부활시키고 오미크론이 경미한 바이러스로 판명되더라도 어떤 시나리오에 대비할 수 있어야 한다고 강조할 계획이다.

행정부 고위 관계자는 "오미크론 출현이 없었더라도 백신 미접종자들에게 위협적인 델타 변이 바이러스 감염자가 급증하고 있다"고 전했다.

