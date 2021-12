보이스피싱 가담 외국인 구치소 입감 전 확진…경찰은 모두 '음성'

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 전화금융사기(보이스피싱) 절취책으로 검거된 외국인이 구치소 입감 전 검사에서 코로나19에 확진됐다.

18일 광주 북부경찰서 등에 따르면 전날 인도 국적 외국인 A(32)씨가 구치소 입감 전 코로나19 진단검사에서 확진 판정을 받았다.

A씨는 보이스피싱 범죄에 속은 피해자 4명이 현금을 인출해 각각 우편함에 숨겨놓은 6000만원 상당의 금품을 훔친 혐의(절도)로 지난 9일 경찰에 붙잡혔다.

이후 검찰로 구속 송치된 A씨는 광주교도소 구치소로 입감되는 과정에서 코로나19 감염 사실이 확인됐다.

A씨는 지난 9일 검거된 후 경찰서 유치장에 입감하기 전 간이 진단검사를 통해 음성 판정을 받았으나, 8일 만에 구치소 이관 과정에서 확진 판정을 받았다.

지난 5일간 A씨를 수사한 형사 5명은 곧바로 진단검사를 받고 모두 음성 판정을 받았다.

또 유치장 등에서 A씨와 직 간접적으로 접촉한 경찰 직원 등 50여 명도 추가를 검사를 받아 이날 오후 모두 음성으로 판정됐다.

광주교도소도 A씨와 접촉한 것으로 추정된 20여 명에 대한 진단검사를 실시해 결과를 기다리고 있다.

