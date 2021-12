[아시아경제 박형수 기자] 여자컬링 국가대표 '팀 킴'이 라트비아를 꺾고 2022 베이징동계올림픽 마지막 출전권을 따냈다.

팀 킴은 18일 네덜란드 레이와르던에서 열린 올림픽 자격대회(OQE) 여자 4인조 대회 본선 최종전에서 라트비아에 8-5로 승리했다.

라트비아전 승리로 팀 킴은 베이징올림픽 컬링 3종목 가운데 여자 4인조 종목에 태극마크를 달고 출전하게 됐다. 남자 대표팀과 믹스더블(혼성 2인조) 대표팀도 올림픽 자격대회에 출전했지만 올림픽 출전권을 획득하는 데 실패했다.

팀 킴은 내년 2월에 열리는 베이징동계올림픽에서 개최국 중국을 비롯해 스위스, 러시아, 미국, 스웨덴, 덴마크, 캐나다, 스코틀랜드, 일본(올림픽 출전권 획득 순)을 상대로 올림픽 2연속 메달에 도전한다. 팀킴은 2018 평창동계올림픽에서 은메달을 땄다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr