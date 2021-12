靑 박수현 수석 "K방역, 국민의 헌신과 의료진의 희생…실패라 하지 말라"

[아시아경제 권서영 기자] '단계적 일상회복'(위드 코로나) 중단으로 방역 실패 책임론이 제기되는 것에 관해 청와대 측이 "K방역은 국민과 의료진이 한 일"이라고 설명했다.

17일 박수현 청와대 국민소통수석은 CPBC '이기상의 뉴스공감'에 출연한 자리에서 이같이 말했다. 박 수석은 "K방역이라 하면 국민이 한 일이지 정부가 뭘 했다고 자화자찬한다고 하는데, 맞는 말"이라며 "(정부가 방역에 실패했다는 주장은) 국민의 헌신과 의료진의 희생이 실패했다는 이야기인가"라고 발언했다.

박 수석은 "실패는 종료적 의미이지만, 우리는 지금 종료가 아닌 재정비를 하고 더 완전한 일상 회복으로 나아가기 위해 노력하는 과정"이라고 주장했다. 이어 "국가적인 위기 속에서 누구든 자기가 있는 위치에서 헌신의 노력을 다하고 있다. 기모란 방역기획관도 마찬가지"라고 덧붙였다.

이날 박 수석은 야당 측의 공세를 두고 "마치 이런 상황이 오기를 기다렸다는 듯이 '드디어 실패다'라고 하는 건 국민을 위한 태도가 아니다"라고 지적하기도 했다. 그는 "이렇게 어려운 국가적 재난이 있을 때 여야가 있어야 하는지, 보수와 진보가 있어야 하는지 생각이 든다"며 "힘을 합쳐 국난을 극복하고 정부가 잘못한 것에 대해선 문제를 제기하고 비판해야 한다"고 강조했다.

또한 박 수석은 소상공인과 자영업자를 대상으로 한 손실 보상 관련 결정이 이재명 더불어민주당 대선후보의 주도로 이뤄진다는 분석에 "이 후보만이 아니라 여야 모든 후보는 미래 정부를 책임지겠다고 나선 분들이고 미래 정부는 현 정부보다 당연히 나아야 할 것"이라고 답했다. 박 수석은 "그 발걸음은 현 정부보다 많이 앞서는 것이 상식이다. 후보들 입장이나 견해는 참고하지만 현 정부가 그 말씀을 다 따라갈 수 없는 사정도 있다"고 설명했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr