"중화항체 못 만든다" 얀센·시노팜·스푸트니크V 백신, 오미크론에 덜 효과적

[아시아경제 황수미 기자] 얀센 백신과 중국 시노팜·러시아 스푸트니크V 백신이 코로나19 새 변이 오미크론에 덜 효과적이라는 연구 결과가 나왔다.

17일(현지 시각) 블룸버그통신에 따르면 스위스 제약사 휴맵스 바이오메드와 워싱턴대 공동연구팀이 6개 백신의 효능을 오미크론 변이와 중국에서 처음 검출된 원 코로나19 바이러스와 비교 분석한 연구에서 이같이 나타났다.

이 연구에서 시노팜 백신을 두 차례 접종한 13명 가운데 3명만 오미크론에 대한 중화항체를 생성했다.

또 얀센 백신 접종자는 12명 중 1명에게서만, 스푸트니크 백신을 완전 접종한 11명 가운데는 아무도 중화항체를 생성하지 않았다.

중화항체는 바이러스가 몸에 침투했을 때 생물학적으로 미치는 영향을 중화해 세포를 방어하는 항체로, 중화항체 활성도가 얼마나 되느냐는 백신의 보호 효과를 측정하는 주요 지표가 된다.

감염 전력이 있고 백신을 접종한 사람들에게선 중화항체 감소가 덜 나타난다.

모더나, 아스트라제네카, 화이자 백신 등은 오미크론에 대한 중화항체 활동은 보유했다. 다만 항체 반응은 중국에서 검출된 원 바이러스에 대한 작용과 비교해서 많이 감소했다.

연구는 이전에 감염됐다가 화이자 백신을 두 차례 맞은 사람이 가장 낮은 항체 감소세를 보였다는 점도 발견했다.

이번 연구는 심사 전 논문으로 발표됐고 동료 심사를 거쳐야 한다.

한편 스푸트니크 백신을 개발한 러시아 가말레야 센터는 이 연구에 사용된 면역혈청 샘플이 대표적인 것이 아니라면서, 오미크론에 대한 해당 백신의 효능은 아직 결론을 내려서는 안 된다고 반박했다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr