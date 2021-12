'국민비서 구삐' 국민이 선정한 올해 행정안전부 정책 1위

6개 분야 21개 정책 대상으로 온라인 설문조사 실시 9192명 참여

2위 어린이 보호구역 안전강화, 3위 코로나 극복 상생지원금 지급 등 선정

[아시아경제 임철영 기자] 올해 국민이 선택한 행정안전부 좋은 정책으로는 ‘국민비서 구삐’가 선정됐다.

19일 행안부는 지난 6일부터 12일까지 ‘2021 행정안전부 좋은 정책’을 주제로 대국민 온라인 설문조사를 실시하고 결과를 발표했다. 이번 투표는 2021에 시행된 행정안전부의 6개 분야 21개 주요정책을 대상으로 시행됐다. 투표에는 9192명의 국민이 참여했다.

국민이 선정한 좋은 정책 1위에는 928표(10.1%) 받은 ‘국민비서 구삐’가 선정됐다. 2021년 3월에 개통한 ‘국민비서’ 서비스는 국민생활에 꼭 필요한 교통·건강·교육 등의 생활정보를 편리하게 제공하는 개인 맞춤형 행정정보 알림 서비스로 개통 6개월 만에 가입자 1,300만 명을 돌파하는 등 큰 호응을 얻고 있다.

2위는 837표를 받은 ‘어린이 보호구역 안전 강화(9.1%)’가 뽑혔다. 행안부는 어린이 교통사고를 줄이기 위해 2020년 1월부터 단계적으로 ’어린이보호구역 교통안전 강화대책‘을 시행하고 있다. 올해는 보도신설 및 안전시설 설치, 과속·주정차 단속장비 설치 등 다양한 사업을 추진하여 어린이 보호구역의 안전을 강화했다. 행안부는 내년까지 전국 어린이보호구역내 필요한 무인교통 단속장비를 단계적으로 확충해 안전한 통학로 조성을 추진할 계획이다.

3위는 ‘코로나 극복 상생 국민지원금 11조 지급’으로 749표(8.2%)를 받았다. 행안부는 장기화되는 코로나19 상황에서 방역수칙을 준수하며 일상생활을 지켜온 일반 국민들과 지역 소상공인을 응원하며 골목경제와 지역경제 활성화를 지원하는 의미에서 상생 국민지원금을 지급한 바 있다. 이밖에 4위는 ‘정부 보조금 알아서 찾아주는 보조금24 개통(7.1%)’, 5위는 ‘OECD 정부 신뢰도 20위, 역대 최고(5.6%)’ 등이 주요 정책으로 선정됐다.

고규창 행정안전부 차관은 “이번 좋은 정책 선정 투표를 통해 국민이 원하는 행정의 모습을 엿 볼 수 있었다”며 “내년에도 다양한 정책을 추진하여 국민의 삶을 변화시킬 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr