[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 편의점 세븐일레븐과 제휴를 맺고 우리원뱅킹에서 편의점 상품을 주문, 배달해주는 ‘마이 편의점’을 출시했다고 19일 밝혔다.

‘마이 편의점’은 우리원뱅킹으로 오전 11시부터 밤 23시 사이 세븐일레븐에서 판매 중인 식료품 및 생필품 등을 15000원 이상 주문, 결제 시 고객이 신청한 장소로 편리하게 배달해주는 서비스다. 별도 세븐일레븐 회원가입 없이 우리원뱅킹 고객이면 누구나 이용 가능하다.

‘마이 편의점’ 출시를 맞이해 내년 1월 31일까지 해당 서비스 이용고객 대상으로 세븐일레븐 모바일 쿠폰 및 배송료 무료 혜택을 제공하는 이벤트를 실시한다. 자세한 내용은 우리원뱅킹 이벤트 페이지에서 확인 가능하다.

우리은행 관계자는 “앞으로도 고객이 편리한 우리원뱅킹 생활플랫폼이 될 수 있도록 다양한 컨텐츠를 추가해 나갈 것”이라고 밝혔다.

